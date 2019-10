Bus eller bilen til Kbh?

Kære Gladsaxe Kommune og Movia. Hvordan kan I forsvare at nedlægge den flittigt brugte bus 42 i Gladsaxe, med den begrundelse, at Kbh har fået cityring?

Af Eva Brink

Eva Brink, Hjaltesvej 13, 2. Th

Kære Gladsaxe Kommune og Movia. Hvordan kan I forsvare at nedlægge den flittigt brugte bus 42 i Gladsaxe, med den begrundelse, at Kbh har fået cityring? Det hænger jo på ingen måde sammen. Fremover skal man i alle tilfælde med to-tre forskellige transportmidler for at nå frem, hvor man før kunne tage bus 42.

Det er en fatal forringelse af den offentlige trafik og resulterer for mit vedkommende i, at jeg fremover vælger at tage bilen. Det kan da ikke være den udvikling Gladsaxe Kommune og Movia ønsker i disse klimatider?

Jo flere skift, jo længere rejsetid og jo større risiko for forsinkelser, der jo forlænger ens rejse helt uforudsigeligt! Derudover øges utrygheden og generne, jo flere stop der skal foretages, hvor man på kolde og mørke aftener, må stå og vente diverse steder undervejs. Disse forringelser rammer især de ældre medborgere, men er til gene for os alle.

I må genindsætte bus 42, der havde mange brugere fra forstæderne! Jeg ved, der blev indsamlet omkring 800 underskrifter mod nedlæggelsen! Synes I blot det skal ignoreres? Herfra giver cityringen ingen fordele, ej heller når letbanen kommer om nogle år, da den jo heller ikke vil forbinde os med Kbh.

Genindfør bus 42, tak!