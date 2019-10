Dansk tragedie og sort humor

Gomez og Morticia i ”Familien Addams”. Foto: SF Studios

Familiekrise og nyfortolkning af Familien Addams i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

I ”Kollision” spiller Nikolaj Lie Kaas og Cecilie Stenspil hovedrollerne som Leo og Olivia, der pludseligt slynges ud i en dyb familiekrise. Det gør ”Kollision” til et bevægende og tankevækkende drama, der tager et grundigt kig på den moderne familie i opløsning og de beslutninger forældre træffer i forsøget på at finde mening i kaosset.

Avaz-brødrene Mehdi, Milad og Misam, der står bag filmen som instruktør, manuskriptforfatter og producent, slog i 2017 med stor succes igennem med deres debutfilm ”Mens vi lever”.

De er nogle af dansk films nye darlings og stjernerne står i kø for at arbejde med dem. På rollelisten til ”Kollision” ses derfor ud over Lie Kaas og Stenspil kapaciteter som Nicolas Bro, Rasmus Bjerg, Bodil Jørgensen, Henning Jensen og ikke mindst Tommy Kenter.

Mindre tragisk men på sin egen sort-komiske facon mindst lige så drabelig skydes Halloween ind med nyfortolkningen af ”Familien Addams”. Filmen er et animeret eventyr om den temmeligt udfordrede familie lidt nede ad vejen. ”Familien Addams” er fuld af skøre løjer med den ikoniske familie, der har været fast inventar i tv og film i godt og vel 60 år.

Ovenstående film har premiere i Bibliografen torsdag 31. oktober.

Gladsaxe Bibliotekernes store efterårstema, KulturKondition, er over os og det er ved at være sidste udkald, hvis man skal sikre sig billet til en ganske særlig aften i selskab med en af Danmarks største jazzpianister, Carsten Dahl. Med koncertforedraget ”Kunsten som mentalt kompas” tager han onsdag 6. november Bibliografens publikum med på en rejse i musikken, mens han fortæller om at bruge kunsten som indre pejlemærke.