Ny kommunal kampagne om digital dømmekraft i børnehusene er gået i luften

Af Peter Kenworthy

Der er masser af iPads og andet elektronisk udstyr – både derhjemme og i Gladsaxe Kommuners skoler og børnehuse. De fleste børn kan finde ud af at bruge en iPad, men der er ikke alle der ved hvordan man bruger den hensigtsmæssigt.

I Gladsaxe Kommunes dagtilbudspolitik kan man læse at ”dagtilbudsområdet er forpligtet til at arbejde med forskellige aspekter i forhold til digitale medier som pædagogisk redskab”.

Nu starter Gladsaxe Kommune en kampagne – ”Go’ Stil” – der fokuserer på digital dømmekraft i kommunens dagtilbud, med digitale feltbøger, musikvideo og det hele.

Målet er at skabe en kritisk tilgang til digitale værktøjer og teknologi, samt at børnene møder og udvikler holdninger til digitale medier og teknologi. Blandt andet ved at se film om for eksempel fugle på YouTube, søge på Google eller Wikipedia, stille spørgsmål, og koble den viden man får fra nettet til sin egen.

Børne- og Kulturdirektør i Gladsaxe Kommune, Thomas Berlin Hovmand, bød velkommen til kampagnens åbningsarrangementet torsdag.

– Børnene skal støttes i at have en kritisk tilgang til det de ser på en iPad, eller de billeder de ser på internettet, og de skal øve sig i at spørge hinanden ”må jeg tage et billede af dig”, og respektere det svar vi får, udtaler han.

En ny verden

Ifølge Danmarks Evalueringsinstituts rapport, ”Digitale dagtilbud” fra 2018, kan de digitale redskaber ”udvide den pædagogiske faglighed og give børnene en oplevelse af verden, som de ellers ikke ville have fået”.

Men børnene bliver tidligere og tidligere medieforbrugere af alt fra Netflix til YouTube. Og her er tale om en digital verden, ”der kan byde på bl.a. film og billeder, som kan være skræmmende for børn, uigennemsigtige kommercielle forretningsmodeller og dataindsamling, krænkende billeddelinger eller grooming”, skriver Børns Vilkår i rapporten ”Børnehavebørns hverdag med digitale medier”.

– Vigtigheden af, at børn får indsigt i nettets muligheder og faldgruber gennem deres digitale dannelse er derfor åbenbar … Der er brug for voksne, som interesserer sig for børnenes liv med digitale medier … Det gælder uanset om man er forælder, pædagogisk leder, pædagog eller medhjælper, tilføjer Børns Vilkår.

Skærmtrolde

”Brug af teknologi eller digitale læremidler er ikke et mål i sig selv”, skrev daværende undervisningsminister, Merete Riisager (I), i forordet til en rapport om digitalisering fra marts, hvor man samtidig kan læse at mange forældre og lærere netop er bekymret for at teknologien benyttes for teknologiens skyld.

For den positive effekt af børns brug af devices som læringsredskaber er ikke entydig. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed, er Danmark blandt de europæiske lande, hvor børnene bruger mest tid foran skærmen og mindst tid med vennerne.

Og hvis man ser på opfinderne og udbyderne af de teknologiske devices, som børnene bruger i børnehaver, skoler og derhjemme, er de ofte noget mere tilbageholdende med at lade deres egne børn benytte dem.

Apples grundlægger, Steve Jobs, tillod for eksempel ikke sine børn at bruge iPaden da den blev lanceret, og Microsoft-grundlægger Bill Gates havde begrænsninger for datterens skærmtid og lod først sine børn få en mobiltelefon da de fyldte 14, fortæller henholdsvis New York Times og The Independent.

En rapport fra OECD (en international organisation der arbejder for at stimulere økonomisk fremgang og markedsøkonomi mellem medlemslandene – heriblandt Danmark) fra 2015 påpeger desuden, at elever, der ofte bruger tablets og computere, som regel klarer sig dårligere end elever med moderat brug.

– De uddannelsessystemer som klarer sig bedst, som dem i Østasien, har været meget tilbageholdende med at bruge teknologi i deres klasseværelser, fortalte OECD-direktør for uddannelse, Andreas Schleicher, dengang til BBC.

Han tilføjede dog, at rapportens konklusioner ikke nødvendigvis skulle bruges som en ”undskyldning” for ikke at bruge teknologi, men til at anspore til at finde en mere effektiv tilgang til at bruge den som et redskab for børns læring.