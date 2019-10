Dispensation til opførelse af rostadion

Der er udsigt til at opførelsen af nyt rostadion ved Bagsværd Sø kan gå i gang, siger Gladsaxe Kommune. Danmarks Naturfredningsforening mener dog at kommunen er for hurtigt ude

Af Redaktionen, redigeret

– Fredningsnævnet har givet dispensation til opførelse af Danmarks nationale rostadion ved Bagsværd Sø. Dermed er der udsigt til at etableringen af det nye moderne rostadion snart kan gå i gang, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse i sidste uge.

Sagen har måtte gå om i Fredningsnævnet på grund af en klage fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Gladsaxe. Efter mere end et års behandlingstid i Miljø- og Fødevareklagenævnet blev sagen sendt retur til Fredningsnævnet til fornyet behandling. Men nu er dispensationen altså givet igen, tilføjer Gladsaxe Kommune.

– Vi ser frem til snart at komme i gang uden flere klager og forsinkelser, udtaler Erik Jæger, formand for Fonden Danmarks Rostadion.

Forskud på glæderne

Formand for Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe, Kurt Loftkjær, er dog ikke enig i at forløbet hermed er afsluttet.

Sagen er nemlig allerede indklaget til næste instans, fortæller han.

– Gladsaxe Kommune tager derfor forskud på glæderne. Der kan gå lang tid endnu, før man eventuelt har mulighed for at etablere det nye Rostadion. Først skal fredningen indklages for Miljø- og Fødevareklagenævnet. Derefter skal adskillige andre klager vurderes, siger Kurt Loftkjær.

Han tilføjer, at han mener at der formentlig er tale om det største naturødelæggende projekt i et fredet område nogensinde.

Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe er imod, at der skal graves 25.000 kubikmeter jord væk, at der skal graves i søen, og at der skal fældes 3000 kvadratmeter træer, hvoraf mange er omkring 80 år gamle.

Skudt til hjørne

Det nye rostadion er allerede flere gange blevet skudt til hjørne. I februar underkendte Miljø- og Fødevareklagenævnet en afgørelse i Fredningsnævnet. Blandt andet fordi flere organisationer havde klaget over afgørelsen, og fordi man ikke var tilfreds med det arbejde som nævnet havde leveret.

Og i juni ophævede Planklagenævnet Gladsaxe Kommunes planer om landzonetilladelse til opgradering af rostation.

Gladsaxe Kommune er gået sammen med Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark, om at udvikle Danmarks Rostadion, så det lever op til internationale standarder for træningsfaciliteter for kaproning.

Gladsaxe Kommune støtter projektet med 21,7 millioner kroner.

Det var oprindeligt planen at det nye rostadion skulle stå færdig i 2020, til afholdelsen af VM i kano og kajak.

