Dyre kvadratmeter

Gladsaxe har de ottendedyreste kvadratmeterpriser i landet på boliger der er til salg lige nu

Af Redaktionen, redigeret

35.000 kroner. Det koster de boliger per kvadratmeter der er til salg i midten af oktober i Gladsaxe gennemsnitligt, ifølge tal fra boligportalen boliga.dk. Det gør Gladsaxe til den ottendedyreste kommune i Danmark.

En bolig i Gentofte koster over 50.000 kroner per kvadratmeter, og i København, Lyngby-Taarbæk og på Frederiksberg over 40.000. Hvis man gerne vil flytte til eksempelvis Vejen eller Lolland, kan boligen fås for et godt stykke under 10.000 kroner kvadratmeteren.

Hvis man ikke lige har råd til at købe en bolig i Gladsaxe og omegn, eller simpelthen bare hellere vil bo til leje, kan man blive skrevet op til en af kommunens over 11.000 almene boliger.

En treværelseslejlighed kostede sidste år i gennemsnit omkring 12.000 kroner om måneden, ifølge udlejningsportalen boligportal.dk. På Lolland og i Tønder var prisen for en treværelses nede omkring de 4.000 kroner. pk