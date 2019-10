En af landets bedste børnehaver

Gladsaxe Skovbørnehave er blevet nomineret til Årets Dagtilbud

Af Redaktionen, redigeret

Et fagudvalg af repræsentanter fra blandt andet fagforbundet FOA, BUPL, og Kommunernes Landsforening har blandt 124 indstillinger fra hele landet nomineret tre dagtilbud til prisen som Årets Dagtilbud 2019. Prisen gives til et dagtilbud, som udfører et solidt pædagogisk arbejde af høj kvalitet. Med et både socialt og miljømæssigt bæredygtig fokus, og arbejde med inddragelse af børnene, er Gladsaxe Skovbørnehave blevet udvalgt som én af de tre ’finalister’ til prisen. Børnehaven, der ligger ved Skovbrynet Station, har 27 børn i alderen 3-6 år. Børnene er som udgangspunkt ude mindst 4-6 timer dagligt.

– Skovbørnehaven har modet til at følge børnenes spor, gribe deres idéer og lade dem være omdrejningspunkt for et projekt, en leg, eller tema gennem længere tid. Skovbørnehaven er desuden meget åben og udadvendt i såvel aktiviteter som mentalitet, kan man læse på Undervisningsministeriets hjemmeside.

De to andre nominerede er Børnehuset Toften i Sønderborg og Asebo i Vejle.

Den endelige vinder af Årets Dagtilbud 2019 kåres af Børne- og Undervisningsministeren den 16. december 2019. Med prisen følger 20.000 kroner.