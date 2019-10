Fra hockeystave til affaldsgribetænger

Ishockeydrengene samlede mange sække med skrald. Foto: Privat.

Ishockeydrenge tog en dag ud af kalenderen for at samle skrald

Af Redaktionen, redigeret

I foråret kontaktede Ben McPherran Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling og præsenterede sig selv som en borger, der brænder for at holde vores veje og fortove fri for affald. Han havde selv gået med den ide, at hans søns holdkammerater fra Gladsaxe Ishockey Klub kunne stille med et helt hold af ivrige spillere til en kamp for miljøet.

En lørdag i september lød startfløjten, og spillerne fra Gladsaxe Ishockey Klub tog sammen med Ben McPherran og deres træner fat. Indsatsen sikrede sække fulde af blandt andet mademballage, flasker, byggemateriale, plast i mange forskellige afskygninger og sågar en vildfaren indkøbsvogn.

Gladsaxe Kommunes driftsafdeling havde sørget for at udlevere sække til affaldet, gribetænger til at erstatte hockeystavene og ikke mindst afhentning af det indsamlede affald bagefter.

– Drengene syntes egentlig, det var sjovere end forventet. Jeg er blevet enig med træneren om, at vi gør det igen en anden dag, lød den positive tilbagemelding fra Ben McPherran.

Du kan kontakte Gladsaxe Kommunes Driftsafdeling, hvis du er med i en forening eller en gruppe borgere, som gerne vil samle affald, der ligger smidt på gader eller i vores grønne områder på drift@gladsaxe.dk.