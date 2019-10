Frivillig i finalen

Poul Otterstrøm har som frivillig i over 50 år hjulpet mennesker i Buddinge-området. Nu er han blandt finalisterne til at vinde frivillighedspris. Foto: Privat.

Poul Otterstrøm fra Buddinge er blandt finalisterne til prisen Danmarks Fantastiske Frivillige

Af Redaktionen, redigeret

Poul Otterstrøm på 85 år har i mere end 50 år arbejdet på at gøre en forskel for mennesker i Buddinge lokalområde og i Gladsaxe Kommune. Hver måned samler han 15-20 mænd i senioralderen til frokost og en snak om livet, som kan være svært på grund af demens, sygdom og sorg over tab. Poul står for at dele juleblomster ud til lokale borgere over 80 år, julefest for enlige forsørgere og uddeling af julehjælp til trængende borgere.

Poul blev derfor indstillet til prisen Danmarks Fantastiske Frivillige, og er nu blandt finalisterne til at vinde prisen, der skal være med til at sætte fokus på og øge interessen for det frivillige arbejde.

– Han er god til at snakke med folk, har et højt energiniveau, er idérig og handlekraftig – og det er helt fantastisk og beundringsværdigt, at han stadig går til den og bruger så meget tid og energi på at gøre en forskel for andre, lyder det i nomineringen.

Mere end 200 frivillige er i år blevet nomineret til prisen af klubkammerater, frivillige kolleger, familie og venner. Blandt alle de indstillede har en jury udvalgt 10 finalister, som er med i opløbet om den prestigefyldte titel og en præmie på 25.000 kroner sponsoreret af Coop til at fortsætte det gode arbejde i den forening, hvor den frivillige er aktiv.

Alle 10 finalister bliver fejret den 6. november, hvor Danmarks mest fantastiske frivillige også bliver kåret ved en stor prisuddeling på Coops hovedkontor i Albertslund.

Prisen bliver uddelt af Coop, Røde Kors, Roskilde Festival og Kræftens Bekæmpelse og har eksisteret siden 2015.