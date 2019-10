Gladsaxe arbejder for miljørigtige busser

Jeg kan berolige Henrik Sørensen (C) med, at partierne bag Budget 2020, heriblandt HS’ eget parti, har besluttet, at Gladsaxe Kommune vil arbejde aktivt for, at alle buslinjer, der kører gennem kommunen, fra 2025 betjenes af miljøvenlige busser

Af Ole Skrald