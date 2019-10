Gladsaxe Stadion forfalder

Sæder, der er i stykker, selvsåede træer, manglende slåning af græs, løbende toilet, varme i radiatorerne om sommeren og ødelagte sæder.

Af Henrik Sørensen

Henrik Sørensen, Folketingskandidat for De Konservative i Gladsaxe

Sæder, der er i stykker, selvsåede træer, manglende slåning af græs, løbende toilet, varme i radiatorerne om sommeren og ødelagte sæder. Det er det, der møder tilskuerne på Gladsaxe Stadion, når de er til kamp. Det er ikke nogen god oplevelse, der møder en som tilskuer. Meget på stadion bærer præg af manglende vedligeholdelse og forfald.

Jeg har selv prøvet at vælte bagover, og var lige ved at slå baghovedet, fordi jeg ikke var opmærksom på, at på det sæde jeg sad på, var ryggen gået i stykker.

På toiletterne er der toiletkummer, der bærer præg af vand, der har løbet gennem lang tid. Hvordan stemmer sådan vandspild med kommunernes miljøpolitik? Gladsaxe Kommune har gennem årene brugt mange millioner kroner på Gladsaxe Stadion. Det kan derfor undre, at man lader stadion forfalde i den grad, som man gør.

Forfald avler forfald. Når man som tilskuer ser, at flere sæder er i stykker, så betyder det jo ikke noget, om et sæde mere går i stykker.

Det er ikke en millionudgift kommunen skal bruge på at vedligeholde Gladsaxe Stadion, men en løbende vedligeholdelse. Når et sæde er i stykker, skal man skifte det. Når græsset er 60 cm, så slår man det, og når man ser et toilet, der løber, så reparerer man det.

Som stadion fremstår lige nu, virker det som om, at kommunen er ligeglad med om stadion forfalder.