Gør dit hjem til dit eget

SPONSORERET INDHOLD: Hjemmet er måske et af de steder, hvor vi tilbringer mest tid i løbet af en uge. Når du er færdig med din skoledag eller arbejdet, er det vigtigt, at du har et trygt, dejligt og hyggeligt sted at vende hjem til. Det skal være et sted, hvor du kan være dig selv.

I den forbindelse spiller indretning og møblering en vis rolle. Indretning og møblering skal nemlig afspejle dig som person. Herunder får du nogle idéer til, hvordan du kan indrette dit hjem og gøre det til dit eget.

Begynd med væggene

Hvis du for nyligt er flyttet ind i et hus eller en lejlighed i Gladsaxe, står du sandsynligvis med et hjem, som har tomme og nøgne vægge. Væggene er dog vigtige, da de er med til at skabe en bestemt atmosfære i et rum. Mange danskere foretrækker, at væggene skal være så neutrale som muligt, hvorfor mange vælger at male dem hvide. Hvid er da også med til at gøre rummet mere lyst, men du skal sørge for at male dine vægge i den farve, du har lyst til. En farve som får dig til at slappe af, når du kigger på den.

Derudover kan du komme de nøgne vægge til livs, hvis du hænger noget op på dem. Det kan eksempelvis være lysestager, wallstickers, billeder eller plakater, som du selv vælger, hvordan skal se ud. Find flotte plakater her hos Wallstickerland, hvis du eksempelvis er interesseret i plakater. Her kan du finde et væld af forskellige plakater, hvortil du selv kan designe din egen plakat.

Tænk over belysningen

Når du har fået styr på væggene, vil det være en fordel, hvis du får styr på lyset i dit hjem. Vi bevæger os efterhånden mod de mørke vinterdage, hvor solen ikke er fremme i mange timer. Derfor skal du have nogle lamper til at lyse dit hjem op i mørket. For det første skal du overveje, hvor meget lys du vil have. Skal du have lys i loftet, eller kan du nøjes med en standerlampe, som står ovre i hjørnet? Hvis du eksempelvis skal have en standerlampe, skal du ligeledes vælge en lampeskærm i den farve, du ønsker. Farven på lampeskærmen påvirker naturligvis lysets farver, hvilket får en indflydelse på stemningen i rummet.

Møbler, nips og gamle minder

Du skal selvfølgelig også have de rigtige møbler. Du går måske med tanken om at købe bestemte møbler i et bestemt mærke? Uanset hvad skal du i hvert fald skaffe dig nogle møbler, som du kan ligge eller sidde behageligt i. Derudover kan du gøre dit hus eller din lejlighed mere hyggelig og hjemlig, hvis du har lidt nips, som du kan sætte hist og pist.

Du bør ligeledes gøre plads til gamle minder i dit hjem. Det kan være, at du eksempelvis har en gammel studenterhue, som kan få en fin plads på en hylde eller en reol? Ved at udsmykke dit hus eller din lejlighed med ting, som rummer gamle minder, får du også sat dit helt eget præg på dit hjem.