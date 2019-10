Halløj i Aulaen

Skolernes nye digitale kommunikationskanal Aula har erstattet SkoleIntra. Men opstarten har ikke været uproblematisk

Af Peter Kenworthy

Så skulle alle forældre, børn og lærere i Gladsaxe Kommune være kommet på skolernes nye kommunikationsplatform, Aula.

Flere andre kommuner havde ellers valgt at vente med Aula til efter nytår, og Danmarks Lærerforening havde sendt en opfordring til Kommunernes Landsforeningn om ikke at tage Aula i brug i uge 43, fordi man mener at systemet stadig ikke fungerer tilfredsstillende.

I et brev sendt ud til alle forældre kan man læse, at skolerne ”håber, at I vil opleve [Aula] som nemt og overskueligt”, selvom ”vaner og arbejdsgange skal ændres”. I et andet brev fra Gladsaxe Kommune, kan man læse at Aula, er gennemtestet, ”selvom der stadig er risiko for at der opstår små fejl i opstartsperioden”.

Et velkomstbrev fra skolen er en pdf-fil, som Aula ikke kan åbne. Og mange forældre, der har downloadet Aulas app, er stødt på sådanne fejl og andre fejl.

”Fyldt med fejl og mangler”, ”crasher”, ”ikke nogen god start”, ”virker ikke optimalt” og ”fryser ved login-processen”, er nogle af de en-stjernede anmeldelser af Aula-appen i appstore. Andre er dog mere positive, og roser blandt andet designet, flowet og muligheden for ansigtsgenkendelse.

Skolelærerne er endnu mindre positive i deres kommentarer til Aula for medarbejdere.

”Det er håbløst”, ”langt fra færdig app” og ”en skandale af rang”, er nogle af de mange en-stjernede kommentarer. Andre uddeler dog roser som ”en flot og stabil app” og ”det nye design er super lækkert”.

Vær tålmodig

– Aula skal gøre det lettere for dig at kommunikere med skolen/SFO’en og erstatter helt SkoleIntra fra uge 43. Vi håber på, at I her i starten vil have lidt ekstra tålmodighed med systemet, og at I vil blive glade for det, skriver Gladsaxe Kommune ud til forældrene.

Aula har kørt siden før sommerferien på Mørkhøj Skole og Gladsaxe Skole, hvor det ellers var meningen at systemet endelig skulle have været implementeret, fordi Gladsaxe var en af fire pilotkommuner der skulle teste systemet.

– I Gladsaxe har vi arbejdet grundigt med implementeringen af Aula, og der er uddannet et superbrugerkorps på hver skole, som kan bistå deres kolleger, siger Kristina Velser, leder af GPV og formand for styregruppen for Aula i Gladsaxe.

– Desuden har vi en velfungerende supportorganisation, så der altid er hjælp at hente. Derfor er vi ikke bekymret for at udrulle Aula her i efteråret, tilføjer hun.

– Aula vil give overblik, være let tilgængelig og genkendelig, relevant, sikker og helt igennem nem at bruge; uanset hvad du skal bruge Aula til, og hvordan du tilgår Aula, kan man læse i den 86 sider lange brugervejledning til Aula, der er målrettet medarbejdere i skole og dagtilbud.

’Sikker’ og ’nem at bruge’

Brugervejledningen bruger ordet ”nemt” 17 gange. Blandt andet står der at systemet er nemt og hurtigt og nemt at overskue. Med Aula, får børn og unge i vuggestuen, børnehaven og på skolerne desuden en digitalplatform der samler alt informationen om dem på et sted.

Ifølge Aulas dataetiske regelsæt, påtager Aula sig ”et ansvar for at levere en platform, der ikke tillader overvågning af brugernes adfærd med det formål at udnytte denne information kommercielt. Samtidig er det Aulas opgave at sikre, at brugernes personoplysninger er bedst muligt beskyttet mod anvendelse, der går imod Aulas formål”.

Aula burde således være sikker at bruge. Data i Aula opbevares af cloududbyderen Amazon Web Services, som har datacentre forskellige steder i Europa, og som blandt andet bruges af Netflix, NASA, Danske Bank og Maersk Oil.

– Data fra Aula kommer til at være forsvarligt gemt i et europæisk land. Data er krypterede, og nøglerne til krypteringen er gemt i Danmark under lås og slå. Ingen uvedkommende – end ikke Amazon AWS – vil kunne læse de data, som er gemt i Aula, fortæller projektleder for Aula, Jakob Volmer.

Ingen lyserød sky

Medier som Washington Post, BBC og Berlingske Tidende har ellers beskrevet, hvordan en tidligere softwareingeniør i Amazon Web Services i juli hackede sig adgang til omkring 100 millioner kreditkortapplikationer fra banken Capital One, samt kunders bankoplysninger, forsikringsoplysninger og personnumre, på bankens serverplads hos Amazon Web Services.

Danske kommuner og regioner har desuden droppet Amazon Web Services som underleverandør på FUT-projektet – et landsdækkende fællesudbud for telemedicin – på grund af usikkerhed om, hvorvidt driften hos firmaet kan leve op til dansk lovgivning – blandt andet i forhold til persondata, skrev Danmarks største it-medie, Computerworld, i juni.

Man kan downloade Aula på appstore eller Google Play på mobil og tablet, eller komme på Aula via computeren på aula.dk. Hvis man oplever problemer, skal man kontakte skolen eller skrive til aulasupport@gladsaxe.dk.