Af Peter Alsted Pedersen

Peter Alsted Pedersen, Daltoftevej 65

I Gladsaxe-Bladet d. 8.10. klagede en beboer på det attraktivt beliggende kollektivhus Hareskovbo over en voldsom forringelse af busforbindelsen (fra Bagsværd Station) fra d. 13.10. Jeg er derimod glad for, at jeg kun står på venteliste, for jeg kan så nå at prøve at finde et mere egnet sted. De nuværende beboere kan måske i nogen grad kompensere tabet af den normale busforbindelse (linje 68) ved at bruge Flextrafik? Der findes 5 forskellige ordninger, hvoraf jeg nævner to:

Flextur er for alle, og det koster i Gladsaxe 24 kr. for en afstand indtil 10 km.

Ved Flexhandicap er antallet af årlige ture begrænset til 104 enkeltture om året, men ved at slå sig sammen en anden beboer og skiftes til at bestille transport, kan man fordoble det tilladte antal.