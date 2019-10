Haydn i Høje Gladsaxe

Gladsaxe Symfoniorkester spiller Haydn i Haraldskirken 3. november. Foto: Privat.

Gladsaxe Symfoniorkester spiller Haydns Die Schöpfung

Af Redaktionen, redigeret

Haydn skrev Die Schöpfung for tre sangsolister, kor og orkester. Sangsolisterne repræsenterer ærkeenglene Raphael (bas), Uriel (tenor) og Gabriel (sopran). Han har fortalt at der var så megen sorg og ufred i verden, at Die Schöpfung måske for en stund kunne give lidt fred og glæde til urolige sjæle.

Dirigent er Jesper Grove Jørgensen, solister sopran Mette Grosbøl, tenor Carl Rahmqvist og bas Simon Schelling med Lille MUKO Veteranerne og Con Brio Koret. Gladsaxe Symfoniorkester er et symfoniorkester med 45 musikere, heraf fire professionelle koncertmestre. Orkestret er dermed fuldt besat til at spille det klassiske repertoire og giver årligt 6 koncerter.

Koncerten spilles søndag 3. november 2019 kl. 16.00 i Haraldskirken, Høje Gladsaxe Torv 3.