Heste, heltinde og uhygge

Stellan Skarsgård og Bjørn Floberg i ”Ud og stjæle heste”. Foto: Camera Film.

Der er alt fra anmelderdarling til uhygge og musik i på det store lærred i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

”Ud og stjæle heste” rammer Bibliografen på ryggen af et væld af fremragende anmeldelser.

Baseret på romanen af sammen navn får Hans-Petter Moland samlet de mange handlingstråden på fin vis. Hovedpersonen Trond glæder sig til at fejre nytårsaften mutters alene. Men så støder han på en nabo, der får minderne til at vælte frem; minder der fører Trond mere end 50 år tilbage til et af sit unge livs store og skelsættende oplevelser.

I ”Judy” portrætteres og synges titelrollen med fuld overbevisning og på fabelagtig vis af Oscarvinderen Renée Zellweger. Judy forbereder sine comebackkoncerter i London, men den pæne facade er ved at slå revner. Filmen er et intimt portræt og foregår, da ikonet er kun 46 år, kort inden hendes liv på tragisk vis viste sig at være forbi.

Ovenstående film har premiere i Bibliografen torsdag 24. oktober.

Som sjov og kun lidt uhyggelig opvarmning til Halloween inviterer Bibliografen til forpremiere på ”Familien Addams” lørdag 26. oktober. Filmen er et animeret eventyr om den aparte familie nede ad vejen. Ja, vi kender dem alle sammen godt, ikke? ”Familien Addams” er fuld af skøre løjer med den ikoniske familie, der har været fast inventar omkring Halloween i godt og vel 60 år.

Som et led i Gladsaxe Bibliotekernes Kulturkondition præsenterer Bibliografen en ganske særlig aften i selskab med en af Danmarks største jazzpianister, Carsten Dahl. Med koncertforedraget ”Kunsten som mentalt kompas” tager han onsdag 6. november publikum med på en rejse i musikken, mens han fortæller om at bruge kunsten som indre pejlemærke.