HG står sammen

Beboermøde og Vores HG sætter fokus på hvordan beboerne i Høje Gladsaxe selv kan være med til at skabe tryghed for børn og voksne. Foto: Kaj Bonne.

Beboerne i Høje Gladsaxe vil være med til at skabe tryghed

Af Peter Kenworthy

Når man hører om Høje Gladsaxe i medierne, er det ikke altid de positive historier der springer i øjnene.

Aviserne skriver om dalende tryghed og avisbude der får tæsk. Gladsaxe Kommune beskrev, i en analyse af kommunens almene boligområder fra 2017, området som et boligområde ”i social ubalance”. Og på Wikipedia kan man læse, at ”Høje Gladsaxe har været kritiseret for at være for koldt og umenneskeligt med sin grå, firkantede stil”.

Men Høje Gladsaxe, og områdets over 4.000 beboere, er også meget andet og mere, og der er masser af positive historier, hvis man lige kigger væk fra de (landsdækkende) medier et øjeblik.

Der er den gode beliggenhed ved Høje Gladsaxe Park, med sine græssletter med både søer, moser, enge og overdrev. De gode lejligheder. Og de mange aktiviteter og initiativer, for børn og ældre, som bydelsmødrene, folkekøkken, foto-, video-, og filmklub, mande- og kvindegrupper, kulturklub, rulleskøjtetræning, gå-hold, lektiecafé, forældrecafé, lommepengejob og forskellige netværk.

Vil skabe mere tryghed

Nu vil områdets beboere være med til at sætte fokus på, hvordan de selv kan være med til at skabe mere tryghed i området.

Til et beboermøde tidligere på måneden, kom beboerne med syv gode råd til, hvordan dette kan gøres:

Smil til din nabo og hjælp hinanden. Byd nye naboer velkommen. Tal sammen i elevatoren og ved trappen. Mød hinanden til opgangskaffe, så man kan lære hinanden at kende, og drøfte fælles udfordringer og finde løsninger på dem sammen. Og lav en telefonkæde i opgangen, så man kan kontakte hinanden, hvis der er brug for hjælp, var nogle af forslagene.

Ifølge netværksmedarbejder Monique Nielsen fra den boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe, Vores HG, er Høje Gladsaxe nemlig bedre end sit rygte. Og de gode råd kan være med til at øge trygheden, ved at man i Høje Gladsaxe øger fællesskabet.

– Det er det de syv råd står for – at man står sammen om de oplevelser, som føles utrygge. Men folk skal også blive ved med at ringe til mig eller lokalpolitiet, hvis de oplever noget. Så kan vi se hvilken indsats der skal til, hvilken områder vi skal fokusere på, fortæller Monique Nielsen.

Hun tilføjer, at man fra Vores HGs side satser på, at der kommer flere indsatser via Vores HG.

– Så hvis man har gode idéer som beboer i Høje Gladsaxe, eller vil være med til at tage et initiativ, kan mig bare henvende sig til mig.

Læs mere på voreshg.dk eller kontakt Monique Nielsen på monne@kab-bolig.dk eller på telefon 2612 2544.