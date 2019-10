Husk cykellygterne

Der skal både cykellygter og reflekser bagpå cyklen, når efterårsmørket falder på. Foto: Colourbox.

Nu hvor mørket falder tidligere er det vigtigt at have ordentlige cykellygter

Af Redaktionen, redigeret

Alle cykler skal have lygter på, når sigtbarheden bliver dårlig.

Cykellygter skal kunne ses på mindst 300 meters afstand, og være synlige fra siden. Lygterne skal bruges i usigtbart vejr, og fra solen går ned til den står op. Og lygterne skal kunne lyse ved fuld kraft i minimum fem timer, skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Det er samtidig vigtigt at tjekke, at de lygter man køber er lovlige og reflekserne på cyklen er tydelige.

Det er desuden en god idé at have ”pangfarver” på, siger Rådet for Sikker Trafik.

– Når du har pangfarver på, bliver du langt lettere at få øje på i trafikken. Når en bilist fx skal svinge til højre, kan han se dig bedre i sidespejlet. Du bliver også set på meget længere afstand. Det er er en fordel for dig, for så kan andre bedre nå at reagere eller bremse, hvis du fx kører hurtigt.

6-7 procent af de danske cyklister hopper på cyklen uden lygter. Antallet af tilskadekomne og dræbte cyklister har været støt faldende siden årtusindeskiftet.

Ifølge Den Nationale Cyklistundersøgelse, cykler over halvdelen af Gladsaxeborgerne mindst en gang om ugen i kommunen. På landsplan er tallet 44 procent. pk