Hver femte lærer er ikke uddannet

I Gladsaxe er tyve procent af underviserne i folkeskolen ikke uddannet lærere

Af Redaktionen, redigeret

Det viser tal som Analyse og Tal har lavet for Danmarks Lærerforening på baggrund af de seneste tal fra Danmarks Statistik. På landsplan er omkring 17 procent af underviserne ikke uddannet lærere. I kommuner som Halsnæs, Frederikssund og Gribskov er tallet over 30 procent, mens den i tolv kommuner er under 10 procent.

pk