Hvor tarveligt!

Af Elsebet Feldbæk Sørensen

Elsebet Feldbæk Sørensen, Skovalleen 11

”Oskar får en ny vej til mormor” skriver avisen. Javist, og det betyder måske en hurtigere rejse for ham, men her ”på landet” (Ring 4), betyder det i hvert fald det modsatte. Vi har hidtil haft bus 68 med afgang hver halve time hele ugen, og det har fungeret godt. Men nu skal vi altså have en ny, meget dårlig forbindelse til omverdenen med bus 160 med 75 min. interval mellem afgangstiderne.

Bussen kører kun til kl.17.30 på hverdage, og i weekenden ikke eftermiddag og aften. Det kalder jeg en rigtig dårlig ide. Et nyt bynet, som binder bussen sammen med cityringen. Jeg tror virkelig, at vi her ved ringvejen vil være meget ærgerlige ved den omlægning.

Hvis det skulle gå så galt, kunne man måske håbe, at Enhedslisten også her ved vores stoppested ved Hareskovbo vil sætte en fin køreplan op med tider på.

Forhåbentlig vil busselskabet se på sagen, og jeg håber, det bliver en ommer med bus 160.