Indflydelse kræver vilje til at tage ansvar

Af Trine Græse

Trine Græse, borgmester

Enhedslisten tager æren for mange af de nye tiltag i budgetaftalen, men valgte at gå fra budgetforhandlingerne i sidste time. Fakta er, at det var et generelt ønske fra flere partier at afsætte flere penge til ældreområdet, naturvejledning og inklusion.

Og vil man have mere, må man holde igen andre steder. Sådan er det hjemme i privaten, og sådan er det også i kommunen. Heldigvis udvikler verden sig omkring os. Vi får ny teknologi og viden, så vi kan gøre de samme ting lidt smartere og lidt billigere. Samtidig er der behov, der ændrer sig. Derfor har vi som ansvarlige politikere undersøgt, om der er indsatser, som ikke længere har effekt eller modsvarer reelle behov. Fx dækker besparelsen på det psykosociale område over, at vi flytter penge fra én støtteforanstaltning til en anden, som vi mener er til større gavn for de berørte borgere.

Besparelsen på kollektiv trafik handler ikke om forringelser, men om penge, der ikke er blevet brugt. Mens besparelsen på cykelstier betyder, at vi i en periode ikke beslutter nye projekter, mens vi fortsat bygger de cykelstier, vi allerede har besluttet. Budgettet er en samlet pakke, hvor vi bøjer os og tager et fælles ansvar for at få det bedste resultat. En budgetaftale varer et år. De, der ikke tager ansvar for den samlede pakke, sætter samtidig sig selv udenfor indflydelse. For indflydelse kræver nu engang vilje til at tage ansvar.