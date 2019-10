Jammerligt

AB slog sig på Jammerbugt på Gladsaxe Stadion. Her er det Frederik Ellegaard der må en tur i græsset. Foto: Peter Kenworthy

AB Gladsaxe tabte for tredje hjemmekamp i træk til et jysk hold. Denne gang 0-1 mod Jammerbugt

Af Peter Kenworthy

AB startede langsomt hjemme mod Jammerbugt, der spillede med musklerne og pressede akademikerne højt op på banen. Målmand Oliver Thorup, der erstattede Jonathan Fischer, som var med U19-landsholdet i Irland, måtte således diske op med flere gode redninger i starten af kampen.

Faktisk skulle vi hen omkring den halve time, før AB fik noget der lignede en chance. Men ingen af de grønblusede i feltet fik en fod på Seejou Kings farlige indlæg.

Og første halvleg bød faktisk på langt flere gule kort og hårde tacklinger end gode AB-opspil eller chancer. To kort til gæsterne og et enkelt til Seejou King. Og der skulle komme flere.

I anden halvleg fik de 377 tilskuere mere for pengene, men det var i de første 20-25 minutter stadig med Jammerbugt som toneangivende – både målt på chancer og gule kort.

Thorup måtte således ud i fuld længde for at redde efter et hurtigt Jammerbugt-kontra efter 52 minutter, og minuttet efter ramte udeholdet overliggeren.

Ti minutter senere fik Jammerbugt så bolden i kassen, efter at et indlæg i AB’s venstre side fik lov at passere hele vejen over til Bardhec Bytyqi, som bare skulle sætte en fod på for at bringe Jammerbugt fortjent foran med 1-0

AB vågnede for sent

Målet vækkede de grønblusede fra Gladsaxe, og efter 70 minutter fandt Frederik Ellegaard Daniel Warmbach i feltet, som skød lige forbi mål. Fem minutter senere fik AB endnu en stor chance, da Ellegaard trak ind i feltet – men han afsluttede lige på målmand Emil Kobberup.

Minuttet efter driblede indskiftede Oussama Djafer-Bey forbi udeholdets Mads Larsen, som nedlagde den unge AB’er og fik sit andet gule kort.

Akademikerne belejrede nærmest Jammerbugts mål i det sidste kvarter. Men chancer til Warmbach og Adnan Curovic satte ikke rigtigt Jammerbugt-målmanden på prøve, og AB’erne måtte for tredje hjemmekamp i træk gå fra banen uden point.

AB ligger nu nummer fire i 2. division vest, fem point efter førerholdet Aarhus Fremad, som akademikerne ellers slog 1-3 på udebane i sidste uge, efter en pragtpræstation.