Kammermusik i kirken

Du kan høre kammermusikere af international standard i Søborgmagle Kirke lørdag og søndag

Af Redaktionen, redigeret

Den årlige kammermusikfestival i Søborgmagle Kirke tager i år afsæt i samspillet med to bemærkelsesværdige, danske gæste-musikere med en omfattende international karriere.

Koncerten finder sted lørdag den 26. og søndag den 27. oktober kl. 15, og der er gratis adgang.

Den første koncert gæstes af den talentfulde dansk-norske sopran Brit-Tone Müllertz. Programmet indeholder sange af Grieg, Sibelius og R. Strauss samt arier af Wagner – og solo-klavermusik af Grieg og Liszt. Pianist og organist ved Søborgmagle Kirke Per Lauge Fischer sidder ved flyglet.

Den anden koncert giver mulighed for at lytte til et sonate-program i klassisk forstand med værker af Mozart, Tchaikovsky og Grieg. Ved koncerten får Per Lauge Fischer følgeskab af violinist Christian Ellegaard, der til dagligt ansat i DR Symfoniorkester.