Kommunalpolitiker taler mod bedre vidende

Af Hanne Colding

Hanne Colding, Østerhegn 3

Man har næsten vænnet sig til at verdens ledere (Trump, Johnson m.fl.) bevisligt lyver, men at en kommunalpolitiker ikke beskriver budgetændringerne korrekt er alligevel overraskende. For det er direkte forkert, når Kirstine Henriksen som svar på Lene Philip Hansens læserbrev skriver, at der er afsat flere penge til psykiatrien. Hvis man går ind på Gladsaxes facebookside, kan man læse ordret: Taksten for de mindst støttekrævende borgere på de takstfinansierede botilbud nedjusteres. Herved reduceres budgettet med 690.000 kr. årligt. Samtidig omlægges de mindre botilbud. Omlægningen medfører at budgettet tilpasses med 500.000 kr.

Ingen kan vel være uenig i, at ifølge almindelig dansk sprogbrug betyder reduceres og tilpasses med henholdsvis 690.000 kr. og 500.000 kr. en besparelse på godt 1 mio. kr.

Kan en del af miseren skyldes, at kommunen taler om psykiatri og handicapområdet som et hele? Der er stor forskel på at være psykisk syg, blind eller sidde i kørestol. Så der er nok afsat 10 mio. kr. til området som helhed, men det er altså ikke til de mest psykisk syge, som har brug for at bo i et botilbud. Og det var den gruppe borgere, Lene Philip Hansen skrev om. Det er i øvrigt meget interessant, at man også vil tage fællesområderne fra disse borgere, da det er en del af det areal, de betaler husleje for, ifølge deres huslejekontrakt. En faglig vurdering efter reglerne i boligloven bliver nødvendig.