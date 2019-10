Lån op til weekenden? Her er de 4 fejl, du skal undgå

SPONSORERET INDHOLD: Står du i en situation, hvor du har brug for nogle ekstra penge? Rækker din løn ikke til dine uforudsete udgifter og/eller store ønsker denne måned? Her er løsningen af låne nogle penge.

Af SPONSORERET INDHOLD

Måske du gerne vil lave noget med din familie eller venner i weekenden, men ikke har råd til at arrangere noget. Så lån penge til det og betal dem tilbage senere. Lån penge i weekenden.

Tag aldrig det første og bedste

Det er nemt at låne penge, og det er samtidig svært at finde rundt i alle de lån, der findes på markedet. Derfor kunne det være fristende at tage det første og bedste, men det er aldrig en god idé. Hvis du gerne vil spare dig selv for nogle penge, så sæt dig og internettet godt igennem og sammenlign de forskellige lån.

Ved at sammenligne de forskellige alternativer, vil du hurtigt kunne få sorteret de dyreste fra. Til sidst står du tilbage med det helt rette lån for dig. Hvis du har svært ved selv at finde rundt i det hele, kan du bruge en sammenligningstjeneste på nettet, som kan klare hele arbejdet for dig. På den måde får du lynhurtigt skabt et bedre overblik.

Undgå at låne mere end du behøver

Selvom det kan virke smart at låne lidt mere, end du tror, du har brug for, er det ikke nødvendigvis en god idé. Du skal huske på, at du selv kommer til at betale pengene tilbage igen – ovenikøbet med renter og gebyrer lagt oveni. Lån derfor kun hvad du har brug for, så du undgår at få problemer med din gæld.

Kig aldrig kun på renten

Som sagt er det vigtigt at sammenligne de forskellige lån. Det første tal du nok vil støde på, er lånets rente. Men det er ikke nødvendigvis det bedste tal at sammenligne ud fra. Renten kan være variabel og dermed ændre sig i løbet af låneperioden.

Desuden er der yderligere gebyrer, som faktisk alligevel kan gøre et lån med en lav rente dyrere end et med en højere rente. Derfor er det bedst at kigge på ÅOP, altså de årlige omkostninger. Det er det tal, der bedst kan fortælle dig, hvad lånet vil koste dig årligt inkl. alle gebyrer og renter.

Lån aldrig uden et budget

Det kan være fristende at låne penge uden at tænke videre over det, fordi ansøgningsprocessen er så enkel. Men hvis du vil gøre dig selv en tjeneste, bør du lægge et budget over din økonomi, før du låner penge. På den måde undgår du nemlig, at du pludselig står med en gæld, som du ikke kan betale til tiden.

Hvis ikke du kan betale til tiden, vil det ende med at blive langt dyrere, end det behøver at være at låne penge. Hvis du sætter dig og bruger nogle minutter på et budget, vil du hurtigt kunne se, om der er luft nok i din økonomi til at låne penge.