Lille demo mod nedskæringer

Organisationen #HvorErDerEnVoksen demonstrerede foran rådhuset

Af Peter Kenworthy

Onsdag i sidste uge var der inviteret til demonstration mod nedskæringer på børne- og undervisningsområdet foran Gladsaxe Rådhus, inden aftenens byrådsmøde om budgettet, under sloganet ”flere hænder og fokus på vores børn”.

Omkring 20 mennesker var mødt frem, med bannere og en besked til byrådet.

– Det her handler om vores børns trivsel og fremtid. Al forskning siger at den omsorg og det nærvær som børn får, især i deres første år, er altafgørende. Men det her er et udsultet område, fortalte Mette, mens hun holdt et banner hvor der stod ”Gladsaxe – Hvor er der en voksen?”. Der skal spares 4,5 millioner kroner i 2020 og 6 millioner kroner i de efterfølgende år på hele børne- og undervisningsområdet. Hvor der præcist skal spares, besluttes først på udvalgsmødet i november.

– Det er rigtigt at der skal effektiviseres for 4,5 millioner i 2020 og 6 millioner de følgende år på BUUs [Børne- og Undervisningsudvalgets] samlede budget. Men der tilføres samtidig 9,3 millioner i 2020 og 2021, 8 millioner i 2022 og 7,5 millioner i 2023, i nye aktiviteter til det samlede budget, udtaler formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Claus Wachmann (B).

– Netto på skoleområdet tilføres henholdsvis 2 millioner i 2020, 750.000 i 2021, og 450.000 i 2022/2023. Og næste år laver vi nye budgetter. Så der er ingen samlet besparelse, tilføjer han

Gladsaxe Kommune ligger på en tiendeplads ud af de 98 kommuner, i forhold til udgifter til folkeskolen per elev, ifølge de kommunale nøgletal fra Social- og Indenrigsministeriet. Gladsaxe ligger på en ellevteplads i forhold til udgifter på dagtilbudsområdet for 0-13 årige. Begge steder ligger kommunen et pænt stykke over landsgennemsnittet.