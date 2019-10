Lovende fremtid for LOLA

Bagsværd-pigen Mikala Bosetti, som Gladsaxe Bladet bragte interview med i sidste uge, spillede lørdag op til fest på spillestedet Richter. Hun og bandet LOLA viste, at en flot musikalsk karriere kan ligge i kortene, hvis der arbejdes hårdt på spilleerfaring og gode sange

Af Henrik Hvillum

De fremmødte fik at høre, at bandet besidder en stor alsidighed, til trods for, at man kun har udgivet ganske få numre. Som Bosetti forklarede til Gladsaxe Bladet i sidste uge, så blander bandet r’n’b med mange andre elementer. Det viste sig at være en korrekt analyse af eget materiale.

Den nyligt udgivne EP ”Look At Us Now” var naturligt omdrejningspunktet for koncerten, hvor især singlen ”Deep Soul” fungerede godt i live-versionen, selv om der indledningsvis var lidt problemer med lydstyrken på forsanger Bosettis vokal.

Hun synger som en drøm, men som bandets absolutte frontfigur savnede man et spotlight direkte på hende undervejs. Mon ikke der kan ansøges om en lille bevilling fra Gladsaxe Kommunes kasse? Både hun og de øvrige musikere strålede dog af spilleglæde. De kan ganske enkelt godt lide deres egne numre, hvilket naturligvis er essentielt ved enhver koncert.

LOLA’s numre bærer generelt præg af stor afveksling mellem tempo, stilarter og instrumentering, og det er ment positivt. Dog stod man og manglede et regulært ”synge-med-hit” undervejs.

Heldigvis har man signatursangen ”Who Is LOLA?”, som både er dansabel, funky og så tilpas iørefaldende til, at enten den eller en anden sang i samme boldgade kan bane vejen for et egentligt gennembrud til det ambitiøse band.