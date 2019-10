Onsdag den 30. oktober klokken 19-21 inviterer Bedre Psykiatris lokalafdeling til foredrag i Rådhuscaféen på Gladsaxe Hovedbibliotek

Af Redaktionen, redigeret

Temaet er, hvordan mødet med psykiatrien opleves, når man er pårørende til en psykisk syg. For mange pårørende er det møde en blandet fornøjelse, som indebærer både lettelse, frustrationer, skyldfølelse og kampe.

– Når pårørende og psykiatrien mødes, opleves det ofte som to verdener, der støder sammen, med hver deres sprog, kultur, rolle og forståelsesramme, forklarer Dorthe Stieper, der er foredragsholder.

Hun er selv pårørende og arbejder som forældrementor og har bl.a. arbejdet som sådan i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, hvor hendes egen datter har været indlagt.

– Jeg er meget optaget af, hvordan der sikres et godt samarbejde mellem psykiatrien og de pårørende. Psykiatrien er eksperter i psykiatrisk behandling, men som pårørende kender vi vores børn og deres historie. Og som pårørende er vi der også på den anden side af indlæggelsen. Derfor er det vigtigt, at vi inddrages og samarbejder i respekt for hinanden. Det kommer også den psykisk syge til gode.

Det er gratis at deltage i foredraget og tilmelding er ikke nødvendigt.