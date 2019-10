Naturen holder længe åbent

Der er altid mangt og meget at se i naturen. Ikke mindst om efteråret. Foto: Peter Kenworthy.

Weekenden og efterårsferien giver tid og lejlighed til at komme ud i naturen og se på efterårsfarver

Af Peter Kenworthy

En Kantar Gallup-undersøgelse fra sidste år viser, at børn i dag kun kommer halvt så meget ud i naturen som deres bedsteforældre i sommerhalvåret, og at naturoplevelserne bliver både færre og kortere for hver generation. Det kan man så, som børnefamilie, eventuelt vælge at råde bod på, her i efteråret.

Her opfordrer Friluftsrådet nemlig til at man tager børnene med ud i naturen, hvor der er mulighed for eksempelvis vandreture, shelter, svampejagt, snobrødsbål og en almindelig skovtur, hvor legepladsen er kæmpestor og byder på alt fra træklatring til pindefægtning og gemmeleg.

– Friluftsrådet har i samarbejde med en række organisationer etableret over 1.500 primitive overnatningspladser i Danmark, hvor man kan sove i shelter eller telt. På hjemmesiden udinaturen.dk og appen Shelter kan du finde overnatningsmuligheder i det fri i hele Danmark, fortæller Friluftsrådet i en pressemeddelelse.

På udinaturen.dk kan finde en masse aktiviteter i naturen i Gladsaxe og omegn. Herunder lejrplads, bålsteder og shelter i Hareskoven med grill og bålplads, hvor man kan overnatte med eller uden telt. Fugletårn i Smørmosen. Og orienteringsløb for alle i Aldershvile og Bøndernes Hegn.

Der er desuden en decideret Naturkanon til børnene, med 12 oplevelser som man skal prøve som barn.

– Byg en hule, klatr i træer, tænd et bål, leg med vand er blot fire af de udfordringer, som børnene får i naturkanonen. På hjemmesiden borngrorinatur.dk kan du få inspiration til at gennemføre alle oplevelser, skriver Friluftsrådet.