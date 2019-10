Nybyggere til Gladsaxe

Vinderne af tv-programmet Nybyggerne 2019 besøger Silvan Gladsaxe

Af Redaktionen, redigeret

Søndag den 13. oktober mellem 13-15 får Silvan Gladsaxe besøg af Ida og Mads, der vandt Nybyggerne 2019. Her kan alle kan få gode råd og idéer med på vejen. Derudover vil de vise, hvordan man kan give gamle møbler nyt liv med maling.

Både Ida og Mads fortæller at de ser frem til at besøge Gladsaxe og håber på at kunne inspirere de besøgende til selv at give sig i kast med byggeprojekter.

– Vi glæder os til komme i arbejdstøjet igen og inspirere de besøgende. Vi glæder os til at hygge-bygge et par timer og hygge-snakke med de besøgende i samme omgang, siger Ida og Mads.

Hverken Ida eller Mads er uddannet håndværkere, og det er vigtigt for dem at vise, at man sagtens kan gå i gang med et gør-det-selv-projekt derhjemme, selvom man ikke har prøvet særlig meget, tilføjer de.