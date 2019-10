Nye busser

De nye busruter vil blandt andet betyde at 250S får længere rejsetider, og ikke længere kører forbi Høje Gladsaxe. Foto: Kaj Bonne.

13. oktober trådte Nyt Bynet i kraft med ændrede busruter

– Der bliver færre buslinjer, men til gengæld kører de oftere. Samtidig har der været fokus på at give kommunens borgere gode forbindelser til Metro Cityringen, skriver Gladsaxe Kommune og Movia i en nye folder om Nyt Bynet.

– Det betyder også, at der vil være længere rejsetid til de destinationer, som linje 250S kører direkte til i dag. Til gengæld er der andre fordele: Med linje 4A får du flere afgange i timen, end linje 250S har i dag. Du vil opleve kortere ventetid ved stoppestederne mellem busserne. Og du vil kunne skifte til Metro Cityringen ved Nørrebro Station, tilføjer man.

Den nye linje 4A kører mellem Buddinge Station og Friheden Station, med stop ved Høje Gladsaxe Centeret. 4A har forbindelse til metroen ved Nørrebro Station, og vil køre om natten.

Den nye linje 68 kører mellem Lyngby Station og Bella Center Station. Den kommer fortsat til at holde ved Høje Gladsaxe Center, og kører over Stengården Station. Den nye linje 250S kører nu mellem Bagsværd Station og Dragør. Den stopper blandt andet ved Gladsaxe Trafikplads og Gladsaxe Møllevej, og på Nørreport Station, men ikke længere ved Bella Centeret.

Den nye linje 160 holder ved Bagsværd Station, Gladsaxe Trafikplads, Kildebakken Station, Søborg Torv og telefonfabrikken, og kører forbi Høje Gladsaxe med stop på Gladsaxevej og Isbanevej. 160 holder nu også ved plejecenteret Bakkegården og Hareskovbo.

Den nye linje 165 har næsten samme rute som hidtil, og holder fortsat ved Værebroparken og Bagsværd Station.

Den nye linje 166 kører fra Værebroparken via Bagsværd Station, og videre forbi Mørkhøj til Søborg og Kildebakken Station.

Linje 42 udgår og linje 164 kører til Søborg Hovedgade via Vandtårnsvej. Linjerne 400S, 400, 40E, 300S, 30e, 200s og 6A kører uændret i Gladsaxe.

Dyrere metro

Prisen for at køre med metroen stiger samtidig. De såkaldte kvalitetstillæg fra Metroselskabet vil være på gennemsnitligt en krone per tur. For brugere af rejsekortet vil prisstigningen være på 1,60 kroner.

– Den besluttede løsning baserer sig på en model, hvor kvalitetstillægget opkræves på almindeligt rejsekort med 1,60 kr. i myldretiden og 1,28 kr. uden for myldretiden. På pendlerkort kan adgang til metroen fravælges. Vil man kunne bruge metroen er tillægget fastsat til 80 kroner om måneden. For pendler-kombikortet betaler man ikke et særligt tillæg på forhånd, men der opkræves 1,60 kr. pr. rejse med et loft på max. 80 kr. om måneden, skriver Metroselskabet på deres hjemmeside.

Brugere af Rejsekortet skal desuden være ekstra opmærksomme, når de rejser med metroen, da der skal bruges særlige rejsekortstandere til at tjekke ind og ud.

Læs mere på nytbynet.dk eller dinoffentligetransport.dk/nyheder/nyt-bynet

