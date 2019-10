Omvendt jul

SOS Børnebyerne vender julen på hovedet for skoleeleverne med omvendt julekalender

Af Redaktionen, redigeret

En pakkekalender, fire adventsgaver og flere chokoladekalendere er for mange danske børn et must, når julen står for døren. Men julen handler ikke kun om at få, men i høj grad også om at give og være gode ved hinanden. Derfor vender SOS Børnebyerne julen på hovedet med læringstilbuddet Omvendt Julekalender, der med film og opgaver viser danske elever ligheder og forskelle blandt verdens børn.

Sidste år brugte 477 elever fra syv skoler i Gladsaxe Kommune december på at lære om børn fra andre lande i Omvendt Julekalender.

Hver skoledag i december kan skoleelever åbne en låge på SOS Børnebyernes hjemmeside og se en ny film om et barn, der lever i et andet land uden forældre eller i en udsat og fattig familie. Til hver film hører der opgaver, der åbner op for en lærerig samtale i klassen. Ideen med Omvendt Julekalender er, at klassen kan starte deres egen indsamling til forældreløse og udsatte børn som dem, de møder i videoerne.

Sidste år gjorde elever over hele landet gode gerninger ved at afholde julemarked på skolen, pante flasker, tømme opvaskemaskine og bage pebernødder for lidt småpenge – og samlede i alt 491.000 kroner ind. Elevernes indsamling går i år til forældreløse og udsatte børn på Zanzibar, så de kan få en tryg barndom med kærlige forældre og en god hverdag med skole og kammerater. Lærerne kan tilmelde sig julekalenderen.

Sidste frist for tilmelding til Omvendt Julekalender i 2019 er den 25. november på sosbornebyerne.dk/julekalenderen