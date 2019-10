Pas på lungerne

På TEC i Gladsaxe sættes lungesundhed på dagsordenen, når projektet ”Friske Lunger i Arbejde” kommer til byen.

Af Tina Christensen

Af Tina Christensen, næstformand, 3F

På TEC i Gladsaxe sættes lungesundhed på dagsordenen, når projektet ”Friske Lunger i Arbejde” kommer til byen.

Mere end en tredjedel af erhvervsskoleeleverne i Danmark er rygere. Samtidig sigter en række af uddannelsesretningerne på erhvervsskolerne sig mod et arbejdsliv, hvor lunger belastes af både støv og røg. Tilsammen udgør den arbejdsmiljømæssige belastning og rygning en farlig cocktail, der gør, at fx en tømrerlærling, der ryger, har markant større risiko for at udvikle lungesygdommen KOL end en rygende gymnasieelev.

Alle ved, at man kan tage skade af et dårligt arbejdsmiljø eller cigaretter, men med ”Friske Lunger i Arbejde” vil Lungeforeningen og 3F sikre, at de udsatte faggrupper forstår, at risikoen for alvorlige lungesygdomme mangedobles, når cocktail-effekten træder ind.

Projektet blev for alvor skudt i gang i august, og næste stop på vejen rundt i erhvervsskoledanmark er Gladsaxe. Her skal TEC’s elever udsættes for blandt andet en række fysiske øvelser, hvor vejret skal trækkes gennem et sugerør. Det giver de unge en idé om, hvordan det er at leve med nedsat lungekapacitet.

Eleverne får desuden foretaget lungefunktionsmålinger, og i forlængelse heraf kan de, med udgangspunkt i deres egen situation, få en snak om lungesundhed.

”Friske Lunger i Arbejde” rulles ud over det næste halvandet år.