Profillegeplads placeres

Legepladsen i Mørkhøj kan komme til at ligge overfor Mørkhøj Skole, på parkeringspladsen mellem lægehus og bibliotek. Foto: Kaj Bonne.

Byrådet vil lægge ny legeplads i Mørkhøj

Af Peter Kenworthy

Inden for de senere år er antallet af offentlige legepladser i Gladsaxe skudt i vejret, og nye legepladser ved Hovedbiblioteket og Søborg Torv bliver brugt flittigt. Der er dog andre dele af kommunen, hvor der er et pænt stykke vej til den nærmest offentlige legeplads.

I budgetaftalen for 2019-2022 er der afsat 3,5 million kroner til en ny såkaldt profillegeplads. Der var tre mulige placeringer for, hvor legepladsen kunne ligge, nemlig ved Mørkhøj Bibliotek, Kellersvej og Aldershvile Slotspark.

I starten af oktober indstillede Økonomiudvalget i Gladsaxe Kommune at pengene burde bruges til flytning af vejlukning og pladsdannelse på Ilbjerg Alle i Mørkhøj. Denne indstilling blev enstemmigt tiltrådt i byrådet uden afstemning i sidste uge.

– Vi er helt enige i den placering. Mørkhøj er et rigtig velegnet sted at lægge denne her legeplads, fortalte Trine Henriksen (Ø) i byrådet.

– Af de tre placeringer er vi også meget stemt for, at den skal ligge i Mørkhøj. Den kan være et naturligt samlingssted, et mødested som kan understøtte de fællesskaber som der er behov for i Mørkhøj, istemte Christina Rittig Falkberg (B).

Tusind børn i gåafstand

I en analyse af potentialet for placeringen af legepladsen, lavet af By- og Miljøforvaltningen i Gladsaxe Kommune, kan man læse at der er 1090 børn mellem 0 og 10 år inden for 630 meter (gåafstand for børn på 15 minutter) fra den foreslåede legeplads i Mørkhøj. Tilsvarende er der for Kellersvej under 400 børn og for Aldershvile under 150.

Ifølge analysen vil en legeplads ved Mørkhøj Bibliotek ”kunne understøtte et tydeligt mødested og en større lokal sammenhængskraft på tværs af generationer og sociale baggrunde”.

– Med cirka 400 flere børn end ved Bibliotekshaven, forventes anvendelsen af legepladsen at blive sammenlignelig, selvom placeringen er mindre synlig, kan man desuden læse i analysen.

En mulig profil for legepladsen i Mørkhøj er, ifølge analysen, ”et udendørs eksperimentarium med fokus på leg, læring, videnskab og teknologi”. Opførelsen af legepladsen forventes at kunne holde sig inden for de 3,5 millioner, og stå færdig til næste år.