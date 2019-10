”Rejsekongen” holder foredrag

Thyge Jensen, kaldet ”Rejsekongen” øser ud af sine mange anektoter hos Gladsaxe Lokalhistoriske Forening den 22. oktober. Foto: Peter Kenworthy

Af Redaktionen, redigeret

Thyge Jensen, kaldet ”Rejsekongen”, var i mange år ansat i Gladsaxe Kommune. Ældre medborgere vil nikke genkendende til hans populære pensionistrejser gennem mere end 15 år, som han organiserede med stor entusiasme. Der er mange sjove erfaringer og oplevelser at øse ud af, og det har du nu mulighed for at høre om eller måske genopleve hos Gladsaxe Lokalhistoriske Forening på Buddingevej 350, 2860 Søborg, tirsdag den 22. oktober.