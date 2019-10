Sagen er stoppet

Søborg Skoles skoleleder, Johan Rønne, er lettet over at sagen har fundet sin afslutning. Foto: Peter Kenworthy.

Politiet stopper efterforskning i Elias-sagen

Af Peter Kenworthy

Skoleleder på Søborg Skole, Johan Rønne, har fået besked om at politiets efterforskning i den såkaldte Elias-sag er stoppet, og at ingen står til at blive sigtet i sagen.

Elias gik før sommerferien i 4. klasse på Søborg Skole. En onsdag i maj blev Elias dårlig i skoletiden og bliver hentet af sin far. Det viser sig nogle timer senere, at Elias havde fået en hjerneblødning og måtte hasteopereres.

Drengens forældre offentliggjorde historien i flere beskeder til alle forældre på Søborg Skoles ForældreIntra, og meldte lærerne til politiet, fordi de mente at lærerne og skolen havde svigtet i situationen. Historien gik efterfølgende viralt og blev taget op af landsdækkende medier som Ekstra Bladet og BT, efter at forældrene lod sig interviewe.

De berørte medarbejdere, kolleger og resten af skolens personale er naturligvis lettede over, at Elias, efter hvad vi har kunnet læse i medierne, har det godt igen og at forløbet fra foråret har fundet sin afslutning, fortæller Johan Rønne.

– Søborg Skole er optaget af, at alle børn trives. Vi har ikke kunnet udtale os i sagen, og det har været vanskeligt for os alle. Det er vanskeligt som skole og arbejdsplads at håndtere dén medieeksponering, som vi fik i foråret. Medieeksponeringen har affødt mange spørgsmål. Men vi har oplevet en stærk forældreopbakning, og vi har – i det omfang, det har været muligt – været i dialog med forældrene, tilføjer han.

Johan Rønne påpeger samtidigt at Søborg Skole har forsøgt at være så åbne, som muligt og lære af sagen.

– Det forløb, som vi har været igennem, gør selvfølgelig, at vi efterser vores retningslinjer og vejledninger.

