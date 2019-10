Solid hjemmesejr

Der var god grund til at klappe af ABs indsats søndag hjemme mod Brabrand, hvor en veloplagt Frederik Christensen (i midten) med et mål var med til at sikre hjemmeholdet en fortjent sejr. Foto: Peter Kenworthy

AB Gladsaxe slog Brabrand 2-0 og overtog andenpladsen

Af Peter Kenworthy

AB havde, inden søndagens topkamp mod Brabrand, ikke vundet hjemme siden 1. september. Og der var brug for tre point, for at akademikerne kunne følge med topholdene i 2. division vest og rykke et skridt nærmere en slutspilsplads.

– Der er ikke noget sted vi hellere vil vinde end her på hjemmebane. Vi skal spille med ro og omtanke, og en sejr kommer til at kræve hårdt arbejde, fortalte træner Patrick Braune inden kampen.

Det havde spillerne tydeligvis forstået, for hjemmeholdet spillede en bundsolid kamp.

Den første tredjedel af kampen var en lidt taktisk affære, uden de store chancer, hvor Brabrand havde held med at presse hjemmeholdets opspil over det meste af banen.

Men så kom der gang i løjerne. Albert Nørager satte sin mand af på venstrekanten efter en halv time. Han spillede bolden tilbage til en velspillende Tobias Noer, der fladt bankede bolden forbi Søren Vedsted til 1-0 til stor jubel for de fleste af de 518 tilskuere.

Og bare fem minutter senere startede Daniel Warmbach et kontraangreb fra egen banehalvdel. Bolden endte hos Noer, der fandt Frederik Christensen, som resolut sparkede bolden i kassen til 2-0 til akademikerne.

Endnu en milepæl

Og så var AB på vej mod tre point. Brabrand forsøgte godt nok at presse de grønblusede i anden halvleg, og skabte flere halve chancer, men AB havde også deres muligheder.

Bomstærke Yonas Nielsen fik kæmpet sig forbi sin oppasser efter en time, men Søren Vested fik lige fingrene på hans afslutning. Og med ti minutter igen sparkede indskiftede Nichlas Rohde lige fordi mål – men der var ikke flere mål i hjemmeholdet, så kampen sluttede fortjent 2-0.

– Det er dejligt at få en sejr hjemme i en svær kamp hvor vi kæmpede godt. Det er altid dejligt at score og få anerkendelse for sin indsats, fortalte målscorer til 1-0, og AB Forevers Man of The Match, Tobias Noer.

AB rykkede forbi Brabrand i 2. division vest, og ligger nu på andenpladsen, fem point efter Aarhus Fremad. Kampen var endnu et skridt i den rigtige retning for et hold hvis startellever i dag havde en gennemsnitsalder på bare 20 år.

– Vi havde fat i værktøjskassen op til kampen og det belønnede sig. Vi lykkes at spille mod et fysisk hold. Vi har rykket os. Det er vigtigt for os og blive ved med at gro som hold, og i dag var endnu en milepæl spillemæssigt, fortalte Patrick Braune efter kampen.