Sover du dårligt om natten?

SPONSORERET INDHOLD: Har du ofte svært ved at falde i søvn, eller vågner du tit op og tænker ”nøj, hvor har jeg sovet dårligt”, fordi du vågner så mange gange i løbet af natten?

Det er vigtigt at få sin søvn, og derfor er det også rigtig træls, når du ikke sover godt eller kan falde i søvn. Dog er der flere ting, du kan prøve at gøre ved problemet.

Har du en ordentlig seng?

Et godt udgangspunkt er at tjekke op på, om du har en seng, der er god at ligge i. Når du har haft den samme seng i lang tid, tænker du ikke over, at det kunne være, at den ikke er så god. Hvis du har svært ved at sove, kunne noget så simpelt som din seng godt være grunden. Hvis du har en mistanke om, at din seng ikke er god nok, så led efter en ny, der kan gøre din nattesøvn bedre, så køb seng online her.

Pak mobilen væk

Hvis du har svært ved at falde i søvn, kan det skyldes, at du måske ligesom så mange andre, tjekker din mobil lige før du skal sove. Hvis din mobil er det sidste du ligger med, før du skal sove, vil det blå lys fra din mobil fortælle din hjerne, at det er tid til at være vågen. Du vil lettere kunne falde i søvn, hvis du læser i en bog.

Få dine negative tanker ud

Hvis du ligger om aftenen og føler, at dit hoved galoperer derudaf med alverdens dårlige tanker, som gør, at du ikke kan falde i søvn, er det en god idé at komme af med de tanker på en eller anden måde. Det er en god øvelse at skrive alle dine tanker ned, for så er de ude, og så skal du ikke tænke på dem i nat.