Sporlukning på Gladsaxe Ringvej

Omlægning af vandledninger i forbindelse med letbanearbejdet vil skabe forsinkelser

Af Redaktionen, redigeret

– På Gladsaxe Ringvej skal vi lægge nye regnvandsledninger i begge sider af vejen. Vi skal desuden flytte vores vandledninger i dele af vejen og enkelte steder lægge nye vandledninger. Vi begynder efter planen arbejdet i efteråret 2019 og er færdige ved udgangen af 2022, skriver vandselskabet Novafos på deres hjemmeside.

Novafos tilføjer, at man ikke kommer til at arbejde langs hele Gladsaxe Ringvej på en gang, men udfører arbejdet i etaper. Ledningsomlægningerne er planlagt i ni etaper på Gladsaxe Ringvej fra rundkørslen til kommunegrænsen til Herlev Kommune. Vandselskabet arbejder i én side af vejen ad gangen.

– Mens vi arbejder, vil der være mindre plads til trafik, og det kan tage længere tid at komme frem især i myldretiden. Etaperne er koordineret med de andre ledningsejere, der skal omlægge ledninger og med Hovedstadens Letbanes entreprenør, som også er i gang med andet forberedende arbejde på Gladsaxe Ringvej. Vi koordinerer desuden med Gladsaxe Kommunes vejmyndighed, Vejdirektoratet, nabokommuner og -forsyninger. Selv om Novafos derfor ikke arbejder på hele strækningen på en gang, så vil der være andre aktører, der er i gang med at arbejde, tilføjer Novafos. Man kan generelt regne med forlænget rejsetid på Gladsaxe Ringvej, frem til at letbanen forventes at stå færdig i 2024, fortæller teamleder i Veje og Trafik i Gladsaxe Kommune, Carsten Høeg Maegaard.

– Men vi gør hvad vi kan for at mindske generne for alle trafikanter, tilføjer han.

Du kan få besked direkte på mail, når der sker nye anlægsaktiviteter i forbindelse med Hovedstadens Letbane i Gladsaxe eller de øvrige kommuner langs strækningen. Tilmeld dig via dinletbane.dk/infoservice

pk