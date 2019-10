Sultne bjørne

Gladsaxe Bears har spist al modstand i ishockeyens 1. division her i oktober

Af Redaktionen, redigeret

5-1 over Rungsted. 10-1 over Jutland Vikings. 8-1 over Hernings eliteserie-reserver. Og senest endnu en 8-1-sejr fredag, denne gang på udebane mod Hvidovre. Det er resultaterne for Gladsaxe Bears i ishockeyens 1. division, her i oktober.

Sportschef Jacob Volf fortæller, at sejrene er bygget op omkring en solid holdindsats, og at han blandt andet er imponeret over to af de nytilkomne spillere, Søren Dau Mortensen og Anders Schultz, der begge kom på måltavlen mod Hvidovre.

Udover at producere selv, er de også gode til at løfte de andre spillere omkring sigs niveau, tilføjer han.

-Gladsaxe Bears ligger på 4. pladsen i 1. division.