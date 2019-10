Tag en BID af Gladsaxe

Der blev diskuteret græskar og juletræer til BID-møde hos Tante Lola med en lyttende Mikkel Niess. Foto: Peter Kenworthy.

BID arbejder for at styrke butiks- og bylivet i Gladsaxe bymidter

Af Peter Kenworthy

Legeredskaber til Skoleloungen på hjørnet af Søborg Hovedgade og Frødings Allé, så der bliver mere hyggeligt. Hjemmelavet julepynt, juletræer og blomsterkummer med lys i. Græskar til Halloween.

Det gik diskussionen på, onsdag morgen i sidste uge. Her mødtes repræsentanter for Folkekirkens Nødhjælp, Bystrup, Smykker af Stine Møllgaard, Gladsaxe Bladet og Gladsaxe Kommune hos Tante Lola på Søborg Butikstorv over en Café Latte, for at diskutere hvordan BID Søborg kan være med til at skabe byliv i området.

– Det gør ikke noget, at det ser lidt æstetisk ud her på hovedgaden, som en af deltagerne pointerede.

Der er tre BID’er i Gladsaxe: Søborg, Buddinge og Bagsværd. BID-netværket blev startet i 2018, som et samarbejde mellem kommunen, lokale erhvervsdrivende, foreninger og borgere. Målet er blandt andet at tage ansvar for det offentlige byrum sammen med kommunen, samt at understøtte, at borgerne i højere grad vælger at handle lokalt.

Netværkene står blandt andet bag de midlertidige opholdsmøbler ved Jonas Lies Vej (”Posthusloungen”) og Søborg Skole (”Skoleloungen”), Buddinge Strand og aktiviteter omkring World Diabetes Day i Bagsværd.

Liv kommer ikke af sig selv

Liv og hygge i gaden og kvarteret kommer nemlig ikke af sig selv. Det skabes, blandt andet, af et levende lokalt erhvervsliv, med velbesøgte butikker.

Og ifølge BID-ansvarlig i Gladsaxe, Mikkel Niess, har BID fået nye kræfter frem i Gladsaxe, som måske ikke har været her før.

– Der er kommet et sammenhold på tværs, med nye spændende idéer. Så hvis man brænder for sin by, og vil være med til at gøre en forskel i den, så er det i BID-møderne at man kan få sine idéer ført ud i livet, fortæller Mikkel Niess.

Næste møde i BID Søborg er den 19. november klokken 8 hos Tante Lola. I BID Bagsværd den 20. november klokken 8 i Café Vaerd. Og i BID Buddinge den 21. november klokken 8 i Rådhuscaféen. Alle borgere og erhvervsdrivende er velkomne.

BID står for Business Improvement Districts.