Tidligt på isen

En gruppe ishockeybørn fra Gladsaxe Ishockey Klub har morgentræning halv syv om morgenen

Af Redaktionen, redigeret

– Der er begrænset med ledig tid på isen, så vi kunne kun få en morgentid. Det gælder om at få mest muligt istid. Ungerne får lige den ekstra fart i skøjterne når teknikken er på plads. Og det kan kun gøres med øvelser på is, siger ishockeytræner Mikael Florentz.

Der er blandede drenge og piger i forskellige størrelser på isen. Den yngste er en knægt på otte år. De ældste er et par teenagerdrenge på omkring de 14-15 år.

Alle kører efter tur gennem en bane af kegler med og uden puck. De mindste anstrenger sig for at komme igennem, mens de store drenge får mere og mere fart på, og afslutter med et hårdt skud mod banden, der runger gennem hele hallen.

– Det er også hyggeligt og sjovt for ungerne at træne sammen med de andre aldersgrupper. Så kender de hinanden og hepper på hinandens kampe, fortæller Mikael Florentz.