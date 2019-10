Træls at have AB på besøg

AB-træner Patrick Braune har haft held med at sætte AB's unge hold op til udekampene i Jylland. Foto: Peter Kenworthy

Endnu en sejr til AB Gladsaxe i det jyske. Denne gang med 4-1 over Thisted

Af Peter Kenworthy

AB er åbenbart bare bedst efter en lang bustur til Jylland i denne sæson. Holdet var inden weekendens kamp i Thisted ubesejrede på udebane, med sejre i Tønder, Aalborg og Aarhus.

Og selv om Laurits Bust sparkede Thisted foran med 1-0 efter 24 minutter, på et flot frisparksmål, var den flotte udebanestatistik ikke noget som akademikerne havde tænkt sig at lave om på.

Fem minutter senere var Marcus Hørbye på pletten og udlignede, efter at Sylvester Seeger-Hansen havde sendt et farligt frispark ind i feltet. Og efter 37 minutter lagde AB et tungt pres på Thisted-forsvaret, så Philip Oslev kunne prikke bolden forbi en ikke helt sagesløs Thisted-målmand til 2-1.

Fem minutter inden pausen sikrede Marcus Hørbye reelt sejren, da han i andet forsøg bankede bolden i kassen til 3-1 et par meter fra mål, efter en aflevering fra Tobias Noer.

Lige inden pausen fik Oslev gult for en knaldhård tackling på Thisteds Mirsad Suljic , der kunne høres helt op på tilskuerpladserne. Og Jonathan Fischer måtte diske op med en superredning på det efterfølgende frispark fra hjemmeholdets Mads Vang, som ellers havde retning mod krydset.

Oslev var desuden lige ved selv at overliste Fischer med en hård tilbageaflevering, der ikke var mange centimeter fra at ryge over stregen, men AB red den lille nordjyske storm af til pausen.

I anden halvleg pressede hjemmeholdet på, og var tæt på et par gange, uden at kunne få bolden over stregen. Det kunne Sylvester Seeger-Hansen til gengæld med fem minutter igen. Karim El Haddouchi spillede ham frækt fri, mellem benene på en forsvarsspiller, til slutresultatet 4-1.

Endnu en flot udesejr. Og ifølge AB-træner Patrick Braune er en af hemmelighederne bag AB’s mange udebanesejre, sagt med et glimt i øjet, at akademikerne har haft rigeligt mulighed for at bruge busturen til at forberede sig.