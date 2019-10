Travle bjørne

Gladsaxe Bears spillede tre udekampe på fire dage og vandt de to

Af Redaktionen, redigeret

Til Rødovre onsdag, Herning lørdag og Aarhus søndag. Det var Gladsaxe Bears’ tætte kampprogram i sidste uge.

Og det startede godt i Rødovre, efter at bjørnene fra Gladsaxe ellers havde været bagud 2-0. Med tre minutter igen fik Gladsaxe Bears’ Søren Dau Mortensen nemlig pukken ind over stregen til slutresultatet 3-2.

Tre dage senere tabte Bears 2-0 til Herning, efter hjemmeholdet scorede tidligt og sent i kampen. Men allerede næste dag var holdet tilbage på sejrskurs mod Jutland Vikings i Aarhus Skøjtehal.

Efter af have været bagud 3-0, kæmpede Gladsaxe Bears sig tilbage i kampen, og Anders Schultz kunne bringe udeholdet foran med 4-3 med lidt over to minutter igen af kampen. Sekundet inden kampen var slut fik hjemmeholdet dog udlignet – og så måtte der en fjerde periode til for at afgøre kampen. Her sikrede Steffen Schultz sejren for Bears i det 65. minut

pk