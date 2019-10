Våd motionsdag

Der var nogle der havde fart på i regnvejret til Skolernes Motionsdag. Foto: Peter Kenworthy.

Startskuddet til efterårsferien bød på regn, tunge skyer og en løbetur til Skolernes Motionsdag

Af Redaktionen, redigeret

Knap 650.000 elever gik, løb og traskede rundt på et utal af ruter rundt om i landet. I Gladsaxe var der børnebevægelse mange steder, rundt omkring i kommunen – blandt andet lige ved kommunegrænsen, i Utterslev Mose.

Og fokus på motion og bevægelse er nødvendig, for på det seneste har flere undersøgelser vist at danske børn er for inaktive.

I skoletiden opfylder kun 58 procent af skolerne lovkravet om 45 minutters daglig bevægelse, men det kan en dag fyldt med bevægelse være med til at sætte fokus på, mener Dansk Skoleidræt.

Skolernes Motionsdag er blevet afholdt siden 1982.

pk