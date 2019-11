10.000 har set på vinduer

Vinduesmuseet VILLUM Window Collection i Søborg afspejler skiftende tiders arkitektur, indretning og menneskers adgang til dagslys. Det er populært, for i oktober kunne man byde velkommen til besøgende nr.10.000

Af Redaktionen, redigeret

Det lille skæve smil over et vinduesmuseum er væk, VILLUM Window Collection er på kort tid blevet et kendt og attraktivt museum med besøgende fra både ind- og udland, og af meget forskellige faggrupper fra arkitekter og snedkere, til almindelige kulturinteresserede. Museet åbnede i marts 2015 og kunne i oktober, i forbindelse med Gladsaxe Kommunes arrangement ”Kend din kommune”, byde gæst nr. 10.000 velkommen i udstillingen.

Lys, luft og udsyn gennem tid og rum

Udstillingen giver også adgang til en magasinvæg med en større vinduessamling, som de besøgende frit kan gå på opdagelse i. VILLUM Window Collection rummer flere end 300 historiske vinduer fra 1600-tallet og frem til i dag – en enestående samling af tekniske, håndværksmæssige og stilhistoriske eksempler på vinduets udvikling.

VILLUM Window Collection er beliggende på Maskinvej 4 i Søborg i VKR Gruppens første hovedsæde fra 1951. Museet er opkaldt efter stifteren Villum Kann Rasmussen, der i 1941 grundlagde VKR Gruppen og året efter udviklede VELUX ovenlysvinduet.

Der er gratis adgang til museet, og målet med museet har været at bevare den kulturarv, som vinduer repræsenter, og at gøre den tilgængelig og formidle vinduets historie og udvikling og dets betydning for menneskers adgang til lys, luft og udsyn.