”Onkel” æresmedlem i bokseklubben

Robert ”Onkel” Larsen (tv) er et kendt og værdsat ansigt i både Høje Gladsaxe og Gladsaxe Bokseklub. Til højre formand Robert Larsen. Foto: Connie Larsen

Ved det årlige veterantræf i Gladsaxe Bokseklub fik Flemming ”Onkel” Larsen overdraget æresmedlemsnålen af formand Robert Larsen

Af Henrik Hvillum

En kendt og vellidt skikkelse i Høje Gladsaxe har endelig fået den udmærkelse, han fortjener.

Grundet alvorlig sygdom var det nye æresmedlem ikke selv i stand til at møde op til overrækkelsen, så derfor måtte den nuværende formand indfinde sig på Flemming Larsens privatadresse.

– Jeg har kendt ”Onkel” hele mit liv. Helt fra mine store søskende gik på fritidshjemmet Lundegården, hvor jeg tit besøgte dem og ham, til jeg selv begyndte at gå der. Herefter var jeg på fritidshjemmet i mange år, og da jeg var stoppet på Lundegården, kom vi der stadig, og havde vores egen stue. Da jeg i 1988 begyndte til boksning, i kælderen ved svømmehallen, hvem tog så imod mig i døren? Det gjorde ”Onkel”, såmænd…

Han var i bokseklubben længe, så det er ikke helt forkert, når jeg siger, at jeg har kendt ham hele mit liv. Han har betydet meget for så mange unge mennesker igennem årene. Det er mig derfor en særlig glæde at overrække ham æresmedlemsnålen fra Gladsaxe Bokseklub, udtaler formand Robert Larsen til Gladsaxe Bladet i forbindelse med overrækkelsen.