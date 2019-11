Bedst mulig busbetjening

Jeg garanterer de mange, som har skrevet om busomlægningerne den seneste tid, at Byrådet gør alt, hvad vi kan, for at sikre den bedst mulige busbetjening til Gladsaxes borgere.

Af Ole Skrald

Ole Skrald, formand for Trafik- og Teknikudvalget

Hele busomlægningen sker som led i en større plan for busdriften i hovedstadsområdet i forbindelse med åbningen af Metrocityringen. I planlægningen er der lagt vægt på, at de mest benyttede linjer får den korteste rejsetid, og at buslinjerne bindes tæt sammen med metro og tog. Samtidigt har vi langt vægt på, at de mange, der rejser internt i kommunen fortsat har mulighed for det.

Selvom Gladsaxe har udvidet busdriften med flere køreplantimer, er det selvfølgelig ikke tilfredsstillende for de borgere, der har færre afgange, ekstra skift eller længere ruter. Men busplanlægningen er et kompliceret puslespil, som lægges i samarbejde med Movia og de øvrige kommuner, som busserne kører igennem. Derfor kan Gladsaxe desværre ikke få alle ønsker opfyldt.

For at kompensere for forringelser på de stoppesteder med færreste passagerer, kan alle borgere i Gladsaxe benytte Movias Flexturordning, hvor man kan blive hentet hjemme og kørt til døren eller til et passende trafikknudepunkt. I Gladsaxe koster en Flextur på op til 10 km internt i kommunen 24 kr. og Flextur kører mellem kl. 06 og 23. Læs mere om flextur på gladsaxe.dk/kollektivtrafik.

Samlet set synes jeg, at vi har fundet de bedst mulige løsninger, og jeg kan garantere, at Trafik- og Teknikudvalget følger udviklingen tæt og evaluerer på de tilbagemeldinger, der kommer.