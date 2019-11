Billeder af livet

De to stolte vindere Ludvig Plon og Annfinn Fuglefjord med deres pletskud af Værebro Park. Foto: Robert Hermansen

En fotokonkurrence om Værebro Park bød på mange pletskud. Arrangementet gentages til næste år

Af Redaktionen, redigeret

‘Tag et billede af dit yndlingsmotiv i Værebro Park’, lød opfordringen til beboerne tilbage i oktober. I onsdags blev to vindere så kåret i Beboerhuset og belønnet med biografbilletter og deres fotografier printet i sukker på lagkage.

Hele 33 kreative fotografer havde indsendt billeder, og bestyrelsen og beboerne valgte hver deres favorit blandt skuddene af nuttede kæledyr, skønne, grønne områder og stemningsfuld solnedgang over kvarteret.

– Pointen med fotokonkurrencen er at motivere vores beboere til at være med i fællesskabet. I denne aktivitet har de, der ikke er super sociale, mulighed for selv at gå rundt og tage billeder og være med i konkurrencen. Dem skal vi også favne, fortæller Jacqueline Worsøe fra Værebro Parks afdelingsbestyrelse.

– Opgaven var rimelig åben, men vi i bestyrelsen har valgt et vinderbillede, der signalerer ‘Værebro’, konkluderer Jacqueline Worsøe.

Der blev også udloddet en biograftur blandt de beboere, der havde stemt ved konkurrencen.

Planen er at gentage arrangementet i det nye år.

Kilde: Jesper Jensen. Kommunikation, Værebro Park