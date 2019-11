For den nye bus 160 er intervallerne mellem busserne fem kvarter, hvor de for linje 68 var en halv time.

Af John Halstrøm

For den nye bus 160 er intervallerne mellem busserne fem kvarter, hvor de for linje 68 var en halv time. Oven i købet ophører busdriften helt efter kl.17.23 på hverdage og kl.13.38 lørdage og søndage. Dette er klart uacceptabelt.

O. Skrald gør i Gladsaxe Bladet d. 22.10. opmærksom på, at man ud over de få afgange med bus 160 også kan benytte Flextur. Her kan man dog ikke benytte sit periodekort, men skal betale kontant. Flextur skal bestilles i god tid i forvejen. Dette vil afholde en del ældre fra spontant at tage et smut ned til Bagsværd og hilse på kendte og nye ansigter. Mht. længere ture skal man lige huske på, at Flextur ikke betjener alle kommuner, således ikke Gentofte, Herlev og Frederiksberg. Flextur skal som nævnt bestilles i god tid i forvejen, og alså ikke, når man er på vej hjem fra teater, koncert eller Tivoli. Her er man så henvist til at vandre den sidste kilometer hjem fra Bagsværd station til Hareskovbo, oftest efter mørkets frembrud. Det kan man ikke byde ældre mennesker.

Skrald nævner hensynet til Værebroparken ved planlægningen af de nye linier 165 og 166. Men det kan da ikke være rimeligt at lade de ældre tage skraldet for Værebroparkens utilfredshed med den lille 5 minutters ekstra rundtur til Hareskovbo og Bakkegården.