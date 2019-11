Cykling på tværs af kommunegrænser

Der var smil over hele linjen til borgmestertopmøde om Supercykelstier med transportministeren. Foto: Privat.

Supercykelstisamarbejdet er en succes og supercykelstierne bruges af flere og flere

Af Redaktionen, redigeret

– Supercykelstisamarbejdet i Region Hovedstaden har netop offentliggjort deres første cykelregnskab og konklusionen er klar: Det tværkommunale samarbejde om regional cykelpendlerinfrastruktur er en succes, skriver Supercykelstisamarbejdet i en pressemeddelelse.

Samarbejdets 26 borgmestre og en regionsrådsformand mener derfor, at staten skal hjælpe med at styrke cykelindsatsen i Danmark. Blandt andet ved at skabe flere incitamenter til at fremme cykelpendling for arbejdsgivere og arbejdstagere.

– Hvis vi skal have flere til at vælge cyklen også på de længere distancer, kræver det, at kommuner, regioner og staten står sammen, mener Supercykelstisamarbejdet.

Derfor afholdt Supercykelstisamarbejdet i torsdags et borgmestertopmøde, hvor transportministeren deltog.

– Hvis vi for alvor skal ændre noget på vores klima-, sundheds- og trængselsudfordringer, skal cykling også være attraktivt på de længere afstande. Så det er et fantastisk vigtigt stykke arbejde, som Supercykelstisamarbejdet og de 27 borgmestre har kastet sig ud i med nogle virkelig flotte resultater og anbefalinger, som kan indgå i de kommende drøftelser om en investeringsplan, fortalte transportminister Benny Engelbrecht (A).

Flere bruger cykelstierne

I gennemsnit cykler pendlerne på supercykelstierne 11 km per tur. På de otte etablerede supercykelstier er der målt en gennemsnitlig stigning i cykeltrafik på 23 %, og 14 % af de nye cyklister valgte tidligere bilen.

Supercykelstierne i Region Hovedstaden er et samarbejde mellem 27 kommuner – herunder Gladsaxe – og Region Hovedstaden om at skabe sammenhængende cykelinfrastruktur på tværs af kommunegrænserne i hele regionen.

Ruterne i Gladsaxe Kommune er: Farumruten (Farumruten går fra Farum via Frederiksborgvej – Hillerødmotorvejen – Hareskovvej – Frederikssundsvej – Nørrebrogade), Vandledningsruten (som går via Buddingevej – Vandledningstien – Høje Gladsaxe Vej – Ruten – slutter ved Vestvoldruten), Ring-3-ruten og Ring-4 ruten.

Samarbejdet om Supercykelstierne vandt i 2017 årets Energy Globe Prize i den nationale kategori.